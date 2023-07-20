На Алтае подросток угнал КамАЗ, чтобы покататься

Грузовик юноша угнал с территории пилорамы Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

На Республике Алтай подросток угнал КамАЗ, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

В полицию обратился 64-летний местный житель. Он сообщил, что с территории пилорамы кто-то угнал КамАЗ. Под подозрение сразу попал 15-летний сельчанин, который летом подрабатывал на территории деревообрабатывающего предприятия, колол дрова. В тот момент его не оказалось на рабочем месте.

– Зная, что автомобили которые находятся на территории не закрываются и ключи находятся в замке зажигания, он решил прокатиться на одном из них. В конце рабочего дня, оставшись один, он без каких-либо препятствий завел КамАЗ и поехал в соседнее село, - рассказали в МВД.

Не справившись с управлением грузовика, подросток съехал на обочину, откуда еще долго самостоятельно не мог вырулить. Лишь утром ему все-таки удалось добраться до пункта назначения, однако там его уже ждали сотрудники полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.