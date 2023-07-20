На Алтай приехали юные соотечественники из Германии, Нидерландов и Франции

20 июля с ними встретили представители госорганов и учреждений образования Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае второй день находится делегация из 56 соотечественников, приехавших по программе Россотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В составе делегации ребята от 14 до 19 лет из Австралии, Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Нидерландов, Сербии, Уганды, Франции. Все они – победители творческих конкурсов, олимпиад, интеллектуальных соревнований на знание истории и культуры нашей страны, а также русского языка. Отборочные испытания проводились Русскими домами за рубежом.

20 июля с ними встретили представители госорганов и учреждений образования края в рамках проекта «Здравствуй, Россия!». Его суть - помочь юным соотечественникам увидеть Российскую Федерацию своими глазами, составить свое представление о стране.