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НовостиОбщество20 июля 2023 9:55

Барнаульцам предлагают определить концепцию благоустройства парка имени Ленина

Для этого нужно заполнить анкеты
Вера Березовская
Разработать проект благоустройства парка планируется до конца 2023 года

Разработать проект благоустройства парка планируется до конца 2023 года

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульцам предлагают определить концепцию благоустройства парка имени В.И. Ленина. Об этом сообщают в мэрии.

Горожанам предлагают заполнить анкету. Перечисленные в ней вопросы касаются дальнейшего развития парка. Ответы будут приниматься до 28 июля.

Также в субботу волонтёры проведут аналогичный опрос на территории парка, чтобы помочь заполнить анкету тем жителям, которые не имеют возможности проголосовать онлайн.

Результаты анкетирования рассмотрят на стратегической сессии, в которой примут участие эксперты, представители общественных организаций, инициативные барнаульцы. Разработать проект благоустройства парка планируется до конца 2023 года.