Барнаульцам предлагают определить концепцию благоустройства парка имени Ленина

Разработать проект благоустройства парка планируется до конца 2023 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульцам предлагают определить концепцию благоустройства парка имени В.И. Ленина. Об этом сообщают в мэрии.

Горожанам предлагают заполнить анкету. Перечисленные в ней вопросы касаются дальнейшего развития парка. Ответы будут приниматься до 28 июля.

Также в субботу волонтёры проведут аналогичный опрос на территории парка, чтобы помочь заполнить анкету тем жителям, которые не имеют возможности проголосовать онлайн.

Результаты анкетирования рассмотрят на стратегической сессии, в которой примут участие эксперты, представители общественных организаций, инициативные барнаульцы. Разработать проект благоустройства парка планируется до конца 2023 года.