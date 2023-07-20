Установили личность извращенца, который преследовал 11-летнюю девочку в Барнауле

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установили личность извращенца, который преследовал 11-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По предварительным данным следствия, мужчина на своем автомобиле следовал за 11-летней девочкой, совершая иные действия сексуального характера. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего извращенец скрылся.

Правоохранители установили, что девочку преследовал 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, проживающий в Барнауле с 2014 года. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.