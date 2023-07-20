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НовостиОбщество20 июля 2023 8:26

В Барнауле приступили к ремонту улицы 1905 года

Участок делают в границах улиц Советская и Профинтерна
Вера Березовская
Ремонт ориентировочно займет три недели

Ремонт ориентировочно займет три недели

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле приступили к ремонту улицы 1905 года по нацпроекту. Об этом сообщает мэрия.

Участок делают в границах улиц Советская и Профинтерна. Сегодня дорожники фрезеруют основание проезжей части, а завтра по плану должны приступить к устройству нижнего слоя асфальта. Параллельно рабочие начнут ремонтировать тротуар.

В зоне проведения работ установлены знаки, запрещающие стоянку транспорта. Водителей просят соблюдать ограничительные знаки.

Ремонт ориентировочно займет три недели.