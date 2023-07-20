Ремонт ориентировочно займет три недели
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле приступили к ремонту улицы 1905 года по нацпроекту. Об этом сообщает мэрия.
Участок делают в границах улиц Советская и Профинтерна. Сегодня дорожники фрезеруют основание проезжей части, а завтра по плану должны приступить к устройству нижнего слоя асфальта. Параллельно рабочие начнут ремонтировать тротуар.
В зоне проведения работ установлены знаки, запрещающие стоянку транспорта. Водителей просят соблюдать ограничительные знаки.
Ремонт ориентировочно займет три недели.