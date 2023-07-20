Туристы из Алтайского края не могут вернуться из отпуска из-за подрыва Крымского моста

Туристы рассказывают, что испытывают сложности с возвращением с полуострова Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края испытывают сложности с возращением из Крыма из-за ЧП на мосту, сообщают «Вести Алтай».

17 июля на Крымском мосту произошли два взрыва, в результате которых погибла семейная пара. СК России возбудил уголовное дело о теракте. На мосту организовали реверсивное движение, по обеим сторонам переправы образовались большие пробки.

Туристы рассказывают, что испытывают сложности с возвращением с полуострова. Среди отдыхающих есть и жители Алтайского края.