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НовостиОбщество20 июля 2023 7:09

Туристы из Алтайского края не могут вернуться из отпуска из-за подрыва Крымского моста

17 июля на Крымском мосту произошли два взрыва
Вера Березовская
Туристы рассказывают, что испытывают сложности с возвращением с полуострова

Туристы рассказывают, что испытывают сложности с возвращением с полуострова

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края испытывают сложности с возращением из Крыма из-за ЧП на мосту, сообщают «Вести Алтай».

17 июля на Крымском мосту произошли два взрыва, в результате которых погибла семейная пара. СК России возбудил уголовное дело о теракте. На мосту организовали реверсивное движение, по обеим сторонам переправы образовались большие пробки.

Туристы рассказывают, что испытывают сложности с возвращением с полуострова. Среди отдыхающих есть и жители Алтайского края.