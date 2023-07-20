На медработника набросился мужчина, который потребовал срочно убрать с проезда машину работающей бригады медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Яровом жестоко избили фельдшера скорой помощи. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

На медработника набросился мужчина, который потребовал срочно убрать с проезда машину работающей бригады медиков. Получив отказ, он начал избивать фельдшера, который вынужден был уронить носилки с пациенткой. Сообщается, что нападавший – бывший боксер

В результате избиения у фельдшера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиблено-рваные раны верхней губы, закрытый перелом костей носа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемого уже установили. По данному факту полиция проводит проверку, после которой будет принято процессуальное решение.