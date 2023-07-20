200 клиентов ВТБ в регионах Алтая использовали средства маткапитала на покупку жилья

Из них две трети заявок направлены на частично-досрочное погашение ипотечного кредита.

В Алтайском крае и Республике Алтай в январе – июне 2023 года заявки на распоряжение материнским капиталом подали почти 200 клиентов банка, направив на эти цели около 126 млн рублей. Причем, 68% семей используют эту меру господдержки для частично-досрочного погашения кредита, остальные - как первоначальный взнос при оформлении ипотеки.

«Мы видим, что молодые семьи активно используют меры поддержки, предлагаемые государством. Регулярная индексация размера материнского капитала, расширение программы льготной ипотеки стали важным стимулом для принятия решения о покупке недвижимости. В свою очередь, банки совместно с государством работают над упрощением процедуры распоряжения материнскими выплатами. Заемщик может сформировать заявку в приложении банка, который самостоятельно передаст ее в Социальный фонд России. В случае использования средств маткапитала в качестве первоначального взноса, заявление подается одновременно с оформлением кредита в банке», - прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По данным банка, среди регионов Сибири чаще всего используют маткапитал на улучшение жилищных условий клиенты из Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Средний чек направленных на эти цели выплат за шесть месяцев составил 621 тыс. рублей. За счет материнских выплат 1,8 тысячи сибирских семей смогли оформить частично-досрочное погашение ипотечного кредита. Еще 1,1 тысячи заявок были поданы на использование материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке.

В целом, за шесть месяцев 2023 года банк предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай региона свыше 5,8 млрд рублей жилищных кредитов.