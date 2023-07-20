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НовостиПроисшествия20 июля 2023 4:14

В Барнауле горел подъемник на проспекте Космонавтов

Травмированных и погибших нет
Вера Березовская
В результате возгорания от огня пострадали автовышка, кузов автомобиля, моторный отсек и салон

В результате возгорания от огня пострадали автовышка, кузов автомобиля, моторный отсек и салон

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

19 июля в Барнауле горел автоподъемника на проспекте Космонавтов. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:14. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений автомобиль горел открытым огнем, - рассказали в МЧС.

В результате возгорания от огня пострадали автовышка, кузов автомобиля, моторный отсек и салон на общей площади около 15 квадратных метров. Пожар локализовали через 10 минут. Причина случившегося будут устанавливать. Травмированных и погибших нет.