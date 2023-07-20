В Рубцовске 12 человек обратились в больницу с «зудом купальщика»

Церкариоз – это острое паразитарное заболевание Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске с начала этой недели 12 человек обратились в больницу с симптомами церкариоза. Об этом сообщает Минздрав региона.

Как рассказала замглавврача по лечебной работе краевого кожвендиспансера Аннетта Айбазова, в числе заболевших – несколько семей. Лечение врачи назначили сразу. Оно составляет до 7 дней, но уже на 2-3 день пациент себя чувствует значительно лучше.

Церкариоз – это острое паразитарное заболевание. Как правило, оно возникает после купания в несакционированных водоемах. Симптомы – аллергия, раздражение, сильный зуд, температура. За это болезнь прозвали «зудом купальщика».