Жителей Алтайского края предупреждают об опасных паразитах в водоемах, не предназначенных для купания

В чистой, проточной воде церкариозы практически не встречаются Фото: Анна СЕМИНА

Жителям Алтайского края рекомендуют купаться в разрешенных местах из-за опасности паразитов. К этому призывают Минздрав и управление Роспотребнадзора по региону.

Например, в Рубцовске с начала этой недели с симптомами церкариоза обратились к медикам 12 человек. Это острое паразитарное заболевание, которое проявляется такими симптомами, как аллергия, раздражение, сильный зуд, температура.

- Данные случаи фиксируются ежегодно летом. Чаще всего это связано с купанием в несанкционированных водоемах. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям всего Алтайского края и напоминаем, что купание в таких водоемах опасно для здоровья, - отмечает замглавврача по лечебной работе Краевого кожвендиспансера Аннетта Айбазова.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что церкариозы в основном обитают в загрязненных или заросших водоемах. В чистой, проточной воде эти паразиты практически не встречаются.