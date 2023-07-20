Жару, дожди и грозы прогнозируют в Алтайском крае 20 июля 2023

Пройдут кратковременные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

Жаркая и дождливая погода установится в Алтайском крае 20 июля. Прогноз на день дали в региональном Гидрометцентре.

В среднем по краю дневная температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер подует южный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут до 15-20 м/с.

В Барнауле днем термометр покажет от +26 до +28 градусов. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.