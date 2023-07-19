В Барнауле произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла

Мотоциклист врезался в боковую части автомобиля Mercedes. Фото: телеграм-канал «В курсе 22»
Вечером 19 июля в Барнауле произошло серьезное ДТП. На улице Кутузова столкнулись мотоцикл и автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».
Как сообщают очевидцы, мотоциклист совершал обгон по полосе встречного движения. В результате этого он врезался в боковую части автомобиля Mercedes. ДТП произошло в районе здания по адресу: ул. Кутузова, 75.
Травмы в результате ДТП получил мотоциклист. Мужчину направили в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Оставалось меньше ста метров до дома»: на Алтае полицейский насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Полицейский насмерть сбил бабушку на Алтае и скрылся с места аварии (подробнее)