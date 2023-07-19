Полиция в Бийске проверяет семью после сообщений в соцсетях

Полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях Бийска появилось видео, на котором семья на остановке ведет себя странно. Мама шатается, а ребенок, видимо, плохо себя чувствует. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Видео с женщиной и ребенком было несколько. На первом видно, что мама шатается, а с ребенком что-то не так. На другом видео та же женщина дерется со своим сожителем.

Как сообщается, полиция обратила внимание на эту ситуацию и уже установила личности людей. Сейчас проводятся проверки и опросы героев видео. Известно, что семья на учете ранее не состояла.

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