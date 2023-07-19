Два новых фельдшерско-акушерских пункта построили в Алтайском крае

Сейчас для открытия новых ФАПов ведется закупка оборудования Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае продолжается строительство новых ФАПов. В двух пунктах завершили строительство по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.

Два новых ФАП расположены в поселке Зеленая Дубрава Рубцовского района и в поселке Отрада Змеиногорского района. На их строительство выделяли 17 и 14 млн рублей соответственно. Новые ФАП включают в себя процедурный кабинет, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств и зона ожидания. В поселке Зеленая Дубрава расположен еще и смотровой кабинет.

Сейчас для открытия новых фельдшерско-акушерских пунктов готовятся все необходимые документы, а также ведется закупка оборудования. Всего же в этом году в Алтайском крае планируется открытие 9 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий

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