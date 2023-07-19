Водитель грузовика дважды пытался проехать через ограничитель высоты в Барнауле

Грузовик сначала перекрыл выезд, а потом въезд в город. Фото: скриншот из группы «Инцидент Барнаул»

В Барнауле очередной водитель грузовика попытался преодолеть ограничитель высоты, установленный у Старого моста. Об этом сообщают в сообществе «Инцидент Барнаул».

Как пишут очевидцы, водитель грузовика на выезде из города за Старым мостом попытался преодолеть ограничитель высоты. Однако ему это не удалось. После этого водитель предпринял вторую попытку проехать, но уже по встречной полосе. В итоге грузовик сначала перекрыл выезд, а потом въезд в город.

Это уже далеко не первый случай преодолеть ограничитель высоты у Старого моста. Только за последние месяцы было уже несколько подобных случаев.

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