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НовостиОбщество19 июля 2023 7:25

В Барнауле расселят аварийный дом

В доме на улице Пролетарской, 78, произошло отслоение штукатурки потолка
Александр Коровниченко
Многоквартирный дом по адресу: ул. Пролетарская, 78, был признан аварийным в 2019 году

Многоквартирный дом по адресу: ул. Пролетарская, 78, был признан аварийным в 2019 году

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в аварийном доме начала отслаиваться штукатурка в одной из квартиры. По этой причине для здания ввели режим «повышенной готовности». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Многоквартирный дом по адресу: ул. Пролетарская, 78, был признан аварийным в 2019 году. И вот накануне, 18 июля, в одной из квартир произошло отслоение штукатурки от потолка. На место аварии оперативно выехали представители администрации Центрального района. После осмотра было установлено, что пребывание людей в здании может быть опасно для жизни и здоровья.

19 июля в администрации Центрального района принять решение о введении режима «повышенной готовности». Сейчас ведется информирование жителей, подготовлен пункт временного размещения в школе №1, проводится эвакуация. Вопрос с расселением жителей будет рассмотрен сегодня на заседании городской комиссии.

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