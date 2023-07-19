В Барнауле расселят аварийный дом

Многоквартирный дом по адресу: ул. Пролетарская, 78, был признан аварийным в 2019 году Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в аварийном доме начала отслаиваться штукатурка в одной из квартиры. По этой причине для здания ввели режим «повышенной готовности». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Многоквартирный дом по адресу: ул. Пролетарская, 78, был признан аварийным в 2019 году. И вот накануне, 18 июля, в одной из квартир произошло отслоение штукатурки от потолка. На место аварии оперативно выехали представители администрации Центрального района. После осмотра было установлено, что пребывание людей в здании может быть опасно для жизни и здоровья.

19 июля в администрации Центрального района принять решение о введении режима «повышенной готовности». Сейчас ведется информирование жителей, подготовлен пункт временного размещения в школе №1, проводится эвакуация. Вопрос с расселением жителей будет рассмотрен сегодня на заседании городской комиссии.

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