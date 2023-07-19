Виктор Томенко проверил, как идет строительство Дома культуры в Заринском районе

Во время поездки в Заринский район губернатор побывал на стройке ДК в селе Новомоношкино Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края проверил, как идет строительство ДК в селе Новомоношкино Заринского района. С вопросами о ходе работ к нему обращались жители села во время прямой линии губернатора. Об этом Виктор Томенко написал в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что строительство нового здания ДК в Новомоношкино не всегда шло гладко. Периодически возникали трудности с застройщиком, финансированием. В итоге, по словам Томенко, удалось найти нового подрядчика, закупить новое оборудование и найти возможность для финансирования необходимых работ в размере 130 млн рублей.

Во время поездки в Заринский район губернатор побывал на стройке и оценил проделанные работы. Сейчас в здании ДК смонтирована тепловая сеть, утеплен фундамент, оштукатурены стены. Планируется, что открыть новое здание Дома культуры удастся к концу этого года

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