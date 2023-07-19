Мобильные станции «Ростелекома» запущены в 44 селах Алтайского края

Фото: «Ростелеком»

Для решения задачи оператор построил дополнительно 300 км волоконно-оптических линий связи.

В 2021 году Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение об исполнении второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). С того времени ежегодный перечень алтайских сел численностью от 100 до 500 жителей, в которые оператор проводит сотовую связь, формируется по итогам народного голосования. Опрос на портале Госуслуги проходит при участии Минцифры Алтайского края и органов местного самоуправления.

В предыдущие годы «Ростелеком» запустил мобильные вышки в 60 населенных пунктах края. В этом году оператор ввел в эксплуатацию 17 станций в феврале, 15 — в марте и четыре — в июне. В июле сотовая связь появилась еще в восьми деревнях.

«Мы понимаем важность мобильной связи и беспроводного интернета в небольших селах, где нет возможности строить скоростные линии передачи данных и есть проблемы с голосовой связью. Поэтому установка оборудования идет высокими темпами и с опережением утвержденных графиков. Более того, в этом году в перечень включено в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В этом году народное голосование на портале Госуслуги началось 17 июля и продлится до 13 августа. Также участие в нем можно принять, отправив заявку почтой в адрес Минцифры России до 10 сентября. В декабре по его результатам будут проведены инструментальные проверки выбранных населенных пунктов и опубликован утвержденный перечень.

«После установки базовых станций мы встречаемся с сельчанами и видим только положительную реакцию: сигнал отличный, охватывает все домохозяйства, голосовая связь хорошая, скорости интернета хватает для раздачи на домашние компьютеры. В этом году ожидаем не меньшей активности сельских жителей на голосовании», — отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

В сентябре и октябре «Ростелеком» установит базовые станции мобильной связи в 35 населенных пунктах Алтайского края.

Проверить статус подключения населенного пункта к мобильной связи можно на портале Госуслуги.

2021 год

Усть-Гавриловка, Новоеловка (Троицкий район), Воскресенка, Среднекрасилово (Заринский р-н), Новокраюшкино (Первомайский р-н), Верх-Неня, Новокаменка, Черемшанка (Ельцовский р-н), Зыково (Панкрушихинский), Новоандреевка (Бурлинский), Паклино, Сафроново, Нижнепайва (Баевский), Усть-Пустынка, Усть-Белое (Краснощековский), Усть-Тулатинка (Чарышский), Верх-Жилино, Каркавино, Плотниково (Косихинский), Колово (Советский), Украинка (Мамонтовский), Ясная Поляна (Ребрихинский), Новотроицк (Родинский), Урожайный (Павловский), Преградинка, Долинка (Благовещенский), Бурановка, Майский, Рассвет (Романовский), Наумовка (Угловский), Сосновка, Грязново, Черемшанка (Тюменцевский), Малиновка (Алейский), Пятков-Лог (Волчихинский), Кругло-Семенцы (Егорьевский), Зеленая Поляна, Марковка (Ключевский), Павловка (Новичихинский), Тумановский (Завьяловский), Хорошее (Табунский) и Панфилово (Калманский),

2022 год

Сидоровка, Хабазино, поселок Топольный, Красноярка, Покровка (Топчихинский), Толстая Дубрава (Алейский), Верх-Ая (Алтайский), поселок Татьяновка (Благовещенский), Павловка (городской округ Славгорода), Неводное (Михайловский), Лобаниха (Новичихинский), поселок им. Мамонтова (Павловский), Урываево (Пункрушихинский), Глинка (Советский), Сайдып (Солтонский), Новокиевка (Табунский), поселок Карповский (Тюменцевский), Белово (Усть-Пристанский).

2023 год

Белое, Куяча, Тоурак, Макарьевка, Нижнекаянча, Комар (Алтайский район), поселок Александровка (Завьяловский район), Большой Калтай, Кордон (Залесовский район), Филатово, Пустынь (Косихинский район), Голышево, Лебяжье, Лесная Поляна (Первомайский район), Колбаны (Советский район), Шипицино, Казанцево, Кошелево, Загайново, Лушниково, Речкуново (Тальменский район), Песчаное, Михайловка, Чаузово, Макарьевка и поселки Дружба и Зеленый (Топчихинский район), Песьянка, Озеро-Петровское, Хайрюзовка (Троицкий район) и Тополинский Лесхоз (Угловский район), Юртное (Солонешенский район), Урывки, Мезенцево, поселок Королевский (Тюменцевский район), Порошино (Кытмановский район), Чинета (Краснощековский район), Верх-Слюдянка (Усть-Калманский район), Боровиково (Павловский район), Боровое (Крутихинский район), Орехово (Бурлинский район), Пионер Труда (Хабарский район), Шумилиха (Ребрихинский район), Новоиушино (Тогульский район).