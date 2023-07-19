В Барнауле на путепроводе готовятся к монтажу самого большого пролета

Общая длина пролета составит 48 метров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на ремонте путепровода по проспекту Ленина рабочие готовятся к монтажу самого большого пролета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

В ближайшие дни подрядчик приступит к монтажу самого большого пролета путепровода. Сейчас заканчивается сборка одной из шести балок, которая соединит третью и четвертую опоры. Общая длина пролета составит 48 метров. Для беспрепятственного проведения работ РЖД выделило свободное «окно» от прохода поездов в ночь с 22 на 23 июля.

В настоящее время первый и часть второго пролета уже собраны. На малом путепроводе блоки также смонтированы, ведется заливка межбалочных швов. По периметру путепроводов продолжается строительство бетонных подпорных стенок, которые удерживают насыпь проезжей части.

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