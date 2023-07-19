Виктор Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль и поприветствовал звездных гостей

Виктор Томенко торжественно открыл Шукшинский кинофестиваль в театре Драмы в Барнауле. Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края торжественно открыл Шукшинский кинофестиваль в театре Драмы в Барнауле. Перед этим Виктор Томенко лично встретил всех звездных гостей фестиваля. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

«Шукшинские дни на Алтае» - это большой ежегодный фестиваль, который собирает множество гостей со всей страны в Алтайском крае, на Родине известного поэта и писателя Василия Шукшина. В этом году на торжественной церемонии открытия со словами приветствия к гостям и участникам фестиваля обратился губернатор Виктор Томенко. Также глава региона зачитал обращение от президента страны Владимира Путина.

В своем телеграм-канале губернатор написал, что сам с удовольствием пересматривает фильмы и перечитывает произведения Василия Шукшина. Также глава региона пообещал, что постарается поучаствовать и в закрытии фестиваля в селе Сростки.

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