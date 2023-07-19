Народная артистка РФ Ольга Прокофьева Фото: Анна СЕМИНА

Вечером 18 июля у театра Драмы в Барнауле прошла торжественная встреча участников Шукшинского кинофестиваля. По красной ковровой дорожки прошли звездные гости – актеры, писатели, режиссеры.

Жители Барнаула, несмотря на жаркую погоду, пришли поприветствовать любимых актеров. По красной дорожке прошли народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народная артистка Российской Федерации Ольга Прокофьева, заслуженный артист Борис Галкин, артист театра и кино Игорь Петренко и заслуженная артистка России Полина Агуреева. Артисты пожимали руки приветствующим их барнаульцем, раздавали автографы.

Также по красной дорожке прошло жюри кинофестиваля и актеры, которые снимались в фильмах-конкурсантах фестиваля. В Барнаул также прибыли известные писатели. Гостей фестиваля на крыльце театра Драмы приветствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и официальные лица города и края.

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