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НовостиПроисшествия19 июля 2023 3:05

В Барнауле ночью 19 июля сгорел автомобиль

Происшествие случилось на улице Шумакова
Александр Коровниченко
Автомобиль горел открытым огнем. Фото: скриншот видео телеграм-канала «В курсе 22»

Автомобиль горел открытым огнем. Фото: скриншот видео телеграм-канала «В курсе 22»

В Барнауле на улице Шумакова ночью 19 июля горел автомобиль. Транспортное средство горело открытым огнем. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

На кадрах, которые засняли очевидцы, видно, что автомобиль горел открытым огнем. На месте работали пожарные, а также сотрудники полиции. Сообщается, что возгорание произошло на улице Шумакова, рядом со школой №125.

О пострадавших ничего не сообщается. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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