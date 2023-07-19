В Барнауле ночью 19 июля сгорел автомобиль

Автомобиль горел открытым огнем. Фото: скриншот видео телеграм-канала «В курсе 22»
В Барнауле на улице Шумакова ночью 19 июля горел автомобиль. Транспортное средство горело открытым огнем. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».
На кадрах, которые засняли очевидцы, видно, что автомобиль горел открытым огнем. На месте работали пожарные, а также сотрудники полиции. Сообщается, что возгорание произошло на улице Шумакова, рядом со школой №125.
О пострадавших ничего не сообщается. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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