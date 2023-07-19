Фура перевернулась и перекрыла трассу Барнаул-Новосибирск в Алтайском крае

По сообщениям очевидцев, водитель большегруза жив. Фото: телеграм-канал «В курсе 22»

Ночью 19 июля на трассе Барнаул — Новосибирск произошло серьезное ДТП. Фура перевернулась и полностью перекрыла движение по одному направлению дороги. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

ДТП произошло у поселка Сибирский. На снимках видно, что фура опрокинулась на бок и перевернулась, повредив отбойник. Своей длинной грузовик с прицепом полностью перегородил трассу. По сообщениям очевидцев, за ним быстро собралась пробка.

Как пишут в соцсетях свидетели случившегося, водитель большегруза жив. Так же есть предположения, что он мог уснуть за рулем.

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