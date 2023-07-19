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НовостиОбщество19 июля 2023 1:10

Жара до +34 градусов ожидается в Алтайском крае 19 июля

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Александр Коровниченко
19 июля в регионе преимущественно без осадков

19 июля в регионе преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 19 июля сохраняются высокие температуры. Синоптики прогнозируют до +34 градусов. При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Алтайском крае 19 июля температура воздуха поднимется до значений от +29 до +34 градусов. В регионе преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. По западным регионам ветер порывистый, до 18 метров в секунду.

В Барнауле 19 июля столбики термометров покажут от +29 до +31 градуса. В краевой столице также преимущественно без осадков. Ветер с юго-восточного направления со скоростью 2–7 метра в секунду.

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