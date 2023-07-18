Игорь Петренко с женой и другие актеры прошлись по «красной дорожке» Шукшинского кинофестиваля

Игорь Петренко и Кристина Бродская Фото: Анна СЕМИНА

18 июля в Барнауле у театра драмы прошло открытие Шукшинского кинофестиваля. По «красной дорожке» прошли известные артисты, писатели и председатели жюри.

Зрители приветствовали в частности актеров Бориса Галкина, Ирину Купченко, Ольгу Прокофьеву и Игоря Петренко с женой Кристиной Бродской. Барнаульцы аплодировали и старались пожать руки артистам.

Также по дорожке проследовали председатели жюри кинофестиваля Дмитрий Якунин, Галина Леонтьева и Михаил Калинин.

После в самом театре стартовало открытие Шукшинского кинофестиваля. Церемонию показывают на большом экране около театра.

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