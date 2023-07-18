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НовостиОбщество18 июля 2023 11:05

Жители Алтая хвалятся урожаем белых грибов и лисичек

Полные корзины набирают в Троицком, Тальменском и Павловском районах
Александра Сапожкова
Дожди поспособствовали росту грибов

Дожди поспособствовали росту грибов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В группе «Грибы и грибники Алтайского края» жители региона хвалятся урожаем лисичек и белых грибов.

В частности, полные корзины лисичек собирают в Троицком районе в районе села Петровка.

- Дожди были. Хорошие. До сих пор в лесу лужи стоят, - пишет одна из местных жительниц.

А вот в Ларичихе, Сандалово, Новоеловке (Тальменский район) и в Новых зорях (Павловский район), несмотря на дожди, лисичек мало. Один из грибников рассказал, что за день там набрали только на сковородку, чтобы пожарить.

Что касается белых грибов, то в большом количестве они выросли в Волчихинском и Заринском районах.