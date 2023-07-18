Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» открыли в Барнауле у памятника писателю

Открытие «Шукшинских дней на Алтае» - 2023 в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле 18 июля торжественно открыли «Шукшинские дни на Алтае». Мероприятие прошло у памятника писателю и режиссеру на ул. Шукшина.

Перед горожанами выступили в частности министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, известный актер Борис Галкин, а также старшая дочь писателя Екатерина Шукшина.

– Праздник нужен не только Егору Прокудину из «Калины красной», не только казакам из романа «Я пришел дать вам волю». Праздник нужен всем нам. Всем и каждому, - сказала на открытии фестиваля Екатерина Шукшина.

Напомним, что в 18 часов у театра драмы в Барнауле гости пройдут по красной дорожке. В 19 часов в театре состоится церемония открытия фестиваля и конкурсной программы короткометражного кино.

Подробнее об открытии фестиваля читайте здесь.

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