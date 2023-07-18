Дочь Василия Шукшина прилетела на Алтай

Екатерина Шукшина Фото: Анна СЕМИНА

Старшая дочь Василия Шукшина Екатерина 18 июля прилетела на Алтае. Компанию ей составил ее супруг Йенс Зигерт.

Екатерина прилетела на малую родину своего известного отца, чтобы посетить Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Она уже побывала у памятника Василию Макаровичу в Барнауле, возложила цветы и приняла участие в открытии праздника.

– Праздник нужен не только Егору Прокудину из «Калины красной», не только казакам из романа «Я пришел дать вам волю», которые гуляют так, что гул стоит над всей землей. Праздник нужен всем нам. Всем и каждому, - обратилась к гостям церемонии открытия фестиваля Екатерина Шукшина. – Сегодня перед нами открывается такая возможность: устроить друг другу праздник. Я хочу его предварить словами написанными и сказанными человеком, который долго и хорошо знал Василия Макаровича. Это жена Василия Ивановича Белова. Специально к нашему празднику она написала: «Большая дружба связывала двух Василиев: Шукшина и Белова. Во многом похожи их судьбы, схожи их мировоззрения. Драматичны судьбы их отцов. Шукшин в обычной жизни поражал меня скромностью, вежливостью и доверительностью. Он был очень внимателен к людям».

По словам Екатерины, оригинал письма она передаст во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина в селе Сростки. Кстати, там же она откроет выставку «Они с Катуни». Мероприятие запланировано на субботу, 22 июля. А сегодня, 18 июля, Екатерина посетит открытие Шукшинского кинофестиваля.