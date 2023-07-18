В Алтайском крае назвали лучшие промышленные предприятия

В номинации «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» победил завод прецизионных изделий Фото: Олег УКЛАДОВ

Названы победители конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» по итогам работы в 2022 году. Об этом сообщает региональное минпромэнерго.

Участие в конкурсе приняли 14 крупных предприятий. В номинации «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» победил завод прецизионных изделий. Лучшим промпредприятием в кадровой сфере стала компания «Барнаултрансмаш». А лучшей в инновационной сфере - бийская компания «Источник Плюс».

Отмечается, что конкурсная комиссия при определении победителей учитывала более 10 показателей: зарплату, динамику численности работников, динамику выработки и рентабельности и так далее.

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