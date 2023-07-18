Губернатор Виктор Томенко посетил новый завод в Заринске

Глава региона отметил важность поддержки таких предприятий и их роль в развитии экономики Фото: Антон ФЕДОТОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил в Заринск новое предприятие, которое планирует стать резидентом ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития). Глава региона отметил важность поддержки таких предприятий и их роль в развитии экономики города и края.

Заринская промышленная компания, которая занимается покраской оцинкованной рулонной стали, недавно завершила строительство производственного корпуса и приступила к работе. Создано 36 рабочих мест, в планах - увеличить их до 120 и увеличить объемы до 60 тонн металла в год. Размер инвестиций составил 175 млн рублей, и теперь компания планирует претендовать на краевые меры поддержки.

Губернатор подчеркнул, что такие предприятия помогут развитию экономики Заринска.

- Отлично, что руководители предприятия и его собственники приняли решение разместить предприятие в Алтайском крае. Это новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет региона и муниципалитета. Все это будет создавать для Заринска дополнительную устойчивость. Работая за последние годы в рамках территории опережающего социально-экономического развития, город получает дополнительные точки опоры, - отметил глава края.

В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР в Заринске включены 8 резидентов, которые реализовали инвестиционные проекты почти на 3 млрд рублей. В результате в Заринске создано 800 новых рабочих мест (на 1 января 2023 года), что благоприятно отразилось на повышении уровня занятости населения моногорода. В целом за период функционирования ТОСЭР в Заринске объем выручки резидентов составил 5,8 млрд рублей.

За последние годы на различные меры поддержки малого и среднего бизнеса в крае направлено порядка 53 млрд рублей. По итогам прошлого года на 11% увеличились поступления налогов от малого и среднего бизнеса, их размер составил порядка 63 млрд рублей.