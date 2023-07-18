Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины во время драки у бара в Бийске

Кадр с камеры наблюдения Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске после смертельной драки у бара «Айсберг» возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, сообщает региональный следком.

По данным следствия, ночью 17 июля между посетителями произошел конфликт из-за малозначительного повода. Подозреваемый нанес два удара по голове 29-летнего мужчины. Тот скончался на месте происшествия.

Дело возбудили по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Следователи устанавливают обстоятельства, назначены экспертизы, проводится опрос свидетелей.

Подозреваемый задержан, готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.

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