Новым сенатором от Алтая вместо Александра Карлина может стать Наталья Кувшинова

Сейчас Кувшинова - представитель губернатора и краевого правительства в АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс- глава Алтайского края Александр Карлин покинет Совет Федерации, где он занимает должность сенатора от региона, сообщает РБК.

На посту его может сменить Наталья Кувшинова, передает издание со ссылкой на свои источники. Сейчас Кувшинова - представитель губернатора и краевого правительства в региональном заксобрании (АКЗС). Также она является бывшим депутатом Госдумы.

Отмечается, что Карлин покинет Совфед после единого дня голосования – 10 сентября этого года.

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Чиновница уже приступила к выполнению обязанностей. Напомним, что ранее этот пост занимала Стелла Штань (подробнее)