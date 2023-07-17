Аномальная жара до +34 градусов вновь ожидается в Алтайском крае

Максимальная температура составит +34 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь объявление штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Как сообщили в региональном ЦГМС, максимальная температура составит +34 градуса.

- Штормовое предупреждение: в Алтайском крае в период с 18 июля по 24 июля 2023 местами в западных и южных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°с и выше, - отмечается в прогнозе синоптиков.

Так, 18 июля днем по краю ожидается +27…+32 градуса. Преимущественно без осадков, утром возможен туман. Ветер северо-восточный от двух до семи метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. 19 июля температура поднимется до +34 градусов, в западных районах возможны дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. 20 июля температура воздуха днем составит до +29 градусов, на большей части территории края ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Барнауле в эти же дни днем температура поднимется от +27 до +31 градуса. 18 и 19 июля осадков не ожидается, а 20 июля возможен дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду.