В Барнауле ограничат движение транспорта из-за начала «Шукшинских дней»

Памятник Шукшину в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле в день открытия всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» ограничат движение транспорта на двух участках. Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, фестиваль стартует уже во вторник, 18 июля.
С 11:00 до 15:00 будет ограничено движение для всех видов транспорта на участке улицы Юрина от Попова до Кавалерийской, а также на участке Шукшина от Исакова до Юрина.
Водителей просят быть внимательнее и искать пути объезда.
Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно в нашем материале.
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