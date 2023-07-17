В Барнауле ограничат движение транспорта из-за начала «Шукшинских дней»

Памятник Шукшину в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в день открытия всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» ограничат движение транспорта на двух участках. Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, фестиваль стартует уже во вторник, 18 июля.

С 11:00 до 15:00 будет ограничено движение для всех видов транспорта на участке улицы Юрина от Попова до Кавалерийской, а также на участке Шукшина от Исакова до Юрина.

Водителей просят быть внимательнее и искать пути объезда.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно в нашем материале.

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