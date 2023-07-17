Стало известно, где еще подключат освещение в Барнауле

Работы проведут в рамках муниципальной программы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле еще на 10 дорожных участках появится освещение. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас объявлен поиск подрядчика.

Начальная максимальная цена контракта составила больше 14 млн рублей. Подрядчик должен будет провести освещение на участках общей протяженностью 6,5 км.

Фонари установят на восьми участках в «Авиаторе», а также на улицах Чернышевского и Сахалинской. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 2025 годы» до 27 октября этого года.