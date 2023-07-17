В Барнауле на улице Короленко временно ограничат остановку и стоянку транспорта

Ограничение снимут после завершения строительных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 17 июля временно ограничили остановку и стоянку транспорта на участке улицы Короленко. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением строительных работ.

Запрет ввели для того, чтобы техника смогла беспрепятственно заезжать на территорию строительной площадки жилого комплекса по адресу ул.Гоголя, 52. Ограничение действует по нечетной стороне Короленко от проспекта Социалистического до здания №65, а также по четной стороне в районе дома №62.

Ограничение снимут после завершения строительных работ.