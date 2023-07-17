Ученый рассказал о новых желтобрюхих комарах в Барнауле

Желтобрюхие комары не имеют хоботка. Фото: Игорь Волков

В Барнауле накануне заметили необычный вид комаров – это желтобрюхие насекомые с черными крыльями. Как рассказала «Комсомолке» профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова, этот вид относится к семейству сциарид.

Сциара аналис (Sciara analis) – это далеко не новый вид, сциаридам больше 180 млн лет. Они широко распространены в Бразилии, Швеции и Германии. Профессор предположила, что личинки могло принести сильным ветром, либо же их завезли с цветами.

- Для цветов взрослые комары не опасны, а для людей и подавно, ведь кровью они не питаются. Да и вообще у них в принципе не очень развиты ротовые органы, - отметила Людмила Комарова.

Кстати, личинки комара играют большую роль в почвообразовании, так как они перерабатывают все, что гниет: грибы, пни, шишки и так далее.

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По словам профессора Людмилы Комаровой, такие насекомые распространены в Бразилии, Швеции и Германии (подробнее)