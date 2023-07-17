Автомобиль провалился под асфальт в Барнауле

Провалилась машина Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в районе пересечения Попова и Северного Власихинского проезда автомобиль провалился под асфальт. Как сообщили в телеграм-канале «Барнаул №1», на месте уже устраняют повреждение.

Как пишет amic.ru со ссылкой на пресс-службе «Росводоканала», на самотечной линии канализационного коллектора в районе дома №61 произошло повреждение. В итоге в образовавшуюся яму упала машина, в момент падения в ней никого не было. Пострадавших нет.

В компании уже договорились с владельцем машины о возмещении ущерба в досудебном порядке. На месте аварии работает ремонтная бригада.