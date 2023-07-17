В Бийске привлекли к ответственности нелегального шашлычника

Шашлык Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске предпринимателя привлекли к административной ответственности за нелегальную продажу шашлыка. Мужчина занимался несанкционированным сбытом жареного мяса вдоль дороги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне комиссия из сотрудников полиции, налоговой и Роспотребнадзора посетила придорожную торговую точку. Там шашлычника попросили предоставить им документы на коммерческую деятельность и проверили условия хранения продуктов, приготовления и качество услуг. Выяснилось, что бизнесмен работал нелегально.

В отношении шашлычника составили протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».