Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 6:27

В барнаульском парке «Юбилейный» начали асфальтировать велобеговые дорожки

Подрядчик продолжает благоустройство парка
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Парк «Юбилейный»

Парк «Юбилейный»

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульский парк «Юбилейный» продолжают благоустраивать. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подрядчик начал асфальтировать велобеговые дорожки.

Организация «РУСТРОЙ» ведет работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас выполняется второй этап масштабной реконструкции.

В этом году строительство велобеговых дорожек – это основные работы. Около 70% работ уже сделаны. Параллельно рабочие готовят другие участки для укладки асфальта. Протяженность дорожек составит 3,6 км, а вдоль них установят фонари.

- После завершения основных видов работ в парке организуют видеонаблюдение, высадят новые деревья – порядка 250 штук. Еще почти 500 деревьев и кустов было высажено в прошлом году, - отметили в мэрии.