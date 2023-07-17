В барнаульском парке «Юбилейный» начали асфальтировать велобеговые дорожки

Парк «Юбилейный» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульский парк «Юбилейный» продолжают благоустраивать. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подрядчик начал асфальтировать велобеговые дорожки.

Организация «РУСТРОЙ» ведет работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас выполняется второй этап масштабной реконструкции.

В этом году строительство велобеговых дорожек – это основные работы. Около 70% работ уже сделаны. Параллельно рабочие готовят другие участки для укладки асфальта. Протяженность дорожек составит 3,6 км, а вдоль них установят фонари.

- После завершения основных видов работ в парке организуют видеонаблюдение, высадят новые деревья – порядка 250 штук. Еще почти 500 деревьев и кустов было высажено в прошлом году, - отметили в мэрии.