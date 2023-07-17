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НовостиОбщество17 июля 2023 3:35

На Алтай-Коксе наградили лучших сотрудников и обновили Галерею Почета

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) провели торжественные мероприятия, посвященные Дню металлурга

Фото: из архива компании

На площади заводоуправления открыли обновленную Галерею Почета, наградили лучшие структурные подразделения по результатам смотра-конкурса по благоустройству.

На предприятии провели торжественное собрание с награждением лучших сотрудников и лидеров корпоративной спартакиады.

Звание «Почетный металлург» получили начальник отделения коксового цеха Владислав Калачев, сортировщик кокса Владимир Редих и главный специалист специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования (СЦРКО) Анатолий Федотов. Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ вручили трем заводчанам. Благодарности Министерства промышленности и энергетики региона получили четверо сотрудников завода.

Всего к празднику более 200 работников наградили отраслевыми, краевыми и корпоративными наградами.

Все награжденные получили корпоративные подарки.

Фото: из архива компании

На торжественном мероприятии выступили танцевальные и вокальные коллективы региона.