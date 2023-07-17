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НовостиПолитика17 июля 2023 3:52

Больше 1,7 млн избирателей проживают в Алтайском крае

Такие данные предоставила
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Выборы

Выборы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, сколько избирателей проживают в Алтайском крае. Как сообщает региональный избирком, на 1 июля избирательным правом в крае обладали 1 767 003 человека.

Данные брали из государственной автоматизированной системы «Выборы». Больше всего избирателей проживают в Барнауле - 530 тысяч 459 человек. Если смотреть по районам, то лидером оказался Индустриальный район, на втором месте - Ленинский, а на третьем - Центральный.

По городам на втором месте оказался Бийск. Там могут участвовать в выборах 157 023 человека. А в Рубцовске проживают 93 879 избирателей.

Среди районов и округом лидируют Первомайский, Каменский и Тальменский районы.

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