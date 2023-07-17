Шесть тысяч новых квартир построили за полгода на Алтае

Строительство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за полгода построили 6002 новые квартиры. Как сообщает Алтайкрастат, общая площадь сданного жилья в период с января по июнь этого года составила 492,9 тыс. квадратных метров.

По данным статистов, индивидуальные застройщики, которые возводили дома за свои деньги или с привлечением займов, построили 307,3 тыс. квадратных метров жилья. Это наибольший показатель от общего ввода по региону - 62,3%. Причем по сравнению с тем же периодом прошлого года он больше на 22,1%.

В целом, если сравнивать цифры с прошлым годом, ввод жилья в некоторых муниципалитетах увеличился.