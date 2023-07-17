В Заринске выезжающий с парковки водитель сбил троих пешеходов

ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринске 13 июля водитель сбил трех пешеходов при выезде с парковки. Как сообщает Госавтоинспекция, по данному факту проводится проверка.

Авария произошла в 18:50 на проспекте Строителей в районе дома №14. Известно, что женщина 1965 года рождения выезжала на иномарке с парковочного места, не убедилась в безопасности и сбила трех человек, которые стояли во дворе. После этого женщина еще и врезалась в другой автомобиль, стоящий рядом.

Пешеходам 1933, 1989 и 2014 годов рождения оказана помощь. Пожилой женщине и девочке понадобилась госпитализация.