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НовостиПроисшествия17 июля 2023 2:22

В Заринске выезжающий с парковки водитель сбил троих пешеходов

Пострадали две женщины и ребенок
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
ДПС

ДПС

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринске 13 июля водитель сбил трех пешеходов при выезде с парковки. Как сообщает Госавтоинспекция, по данному факту проводится проверка.

Авария произошла в 18:50 на проспекте Строителей в районе дома №14. Известно, что женщина 1965 года рождения выезжала на иномарке с парковочного места, не убедилась в безопасности и сбила трех человек, которые стояли во дворе. После этого женщина еще и врезалась в другой автомобиль, стоящий рядом.

Пешеходам 1933, 1989 и 2014 годов рождения оказана помощь. Пожилой женщине и девочке понадобилась госпитализация.