До +28 градусов ожидается в Алтайском крае 17 июля

Погода в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в понедельник, 17 июля, ожидается до +28 градусов тепла. Как сообщают синоптики краевого ЦГМС, в Барнауле будет на один градус прохладнее.

Днем в регионе ожидается +23...+28 градусов. Преимущественно без осадков, утром возможен туман. Ветер северо-восточный от четырех до девяти метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле максимальная дневная температура будет чуть ниже - от +25 до +27 градусов. Без осадков, ветер такой же скорости, что и по краю.