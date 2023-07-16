Мальчики 10 и 11 лет утонули в реке Чумыш на Алтае

ЧП произошло в Тальменке в районе железнодорожного моста. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 15 июля в Тальменском районе на реке Чумыш утонули два мальчика. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Известно, что ЧП произошло в районе железнодорожного моста. Мальчикам было 10 и 11 лет, оба проживали в селе Наумово.

Уточняется, что один из ребят некоторое время назад чудом выжил в аварии в селе Луговом на ж\д переезде.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка причин трагедии, а также деятельности органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних в летний период.

В прокуратуре отметили, что по закону нахождение несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения взрослых запрещено.

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