В Горном Алтае ухажер похитил у женщины дамскую сумочку

В сумочке были телефон и банковская карта Фото: Александра Сапожкова

40-летний житель села Соузга Республики Алтай похитил дамскую сумочку у новой знакомой. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

36-летняя жительница Горно-Алтайска сообщила полиции, что отдыхала с компанией в одном из кафе села Ая. Там она познакомилась с мужчиной. Под утро пара решила вызвать такси и вместе доехать до Горно-Алтайска. Однако по пути к автомобилю мужчина схватил женщину за руку, отобрал сумочку, в которой были телефон и банковская карта, и убежал.

Раздосадованная горожанка вернулась к знакомым, после чего они позвонили в полицию. В тот же день сотрудники установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину доставили в отдел, где он во всем признался.

Дело возбудили по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ранее мужчина был неоднократно судим.

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