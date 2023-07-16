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НовостиПроисшествия16 июля 2023 8:51

Более двух тысячи кустов мака обнаружили на участке жителя Алтая

Растение является наркосодержащим
Александра Сапожкова
Мужчина выращивал растения, чтобы изготовить наркотик для себя

Мужчина выращивал растения, чтобы изготовить наркотик для себя

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

На приусадебном участке жителя Рубцовского района изъяли более 2 тыс кустов мака, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что получили информацию о том, житель села Новоалександровка 1978 года рождения культивирует наркосодержащее растение. При проверке сведения подтвердились.

- Всего полицейские насчитали 2 006 кустов. Они были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что растения являются наркосодержащим, - сказали в полиции.

Установлено, что мужчина выращивал растения, чтобы изготовить наркотик для себя. В отношении подозреваемого возбудили дело ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Отмечается, что ранее житель села неоднократно попадал в поле зрения полиции, в том числе и за хранение наркотических средств.