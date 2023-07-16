Более двух тысячи кустов мака обнаружили на участке жителя Алтая

Мужчина выращивал растения, чтобы изготовить наркотик для себя Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

На приусадебном участке жителя Рубцовского района изъяли более 2 тыс кустов мака, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что получили информацию о том, житель села Новоалександровка 1978 года рождения культивирует наркосодержащее растение. При проверке сведения подтвердились.

- Всего полицейские насчитали 2 006 кустов. Они были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что растения являются наркосодержащим, - сказали в полиции.

Установлено, что мужчина выращивал растения, чтобы изготовить наркотик для себя. В отношении подозреваемого возбудили дело ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Отмечается, что ранее житель села неоднократно попадал в поле зрения полиции, в том числе и за хранение наркотических средств.