Из-за ремонта путей в Барнауле изменят схему движения трамваев №2 и №7

Движение закроют с 17 по 24 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в связи с ремонтом путей на ул. Попова в вечернее время временно изменят схему движения трамваев №2 и №7, сообщает мэрия.

Работы будут проводить на автомобильном переезде межу остановками ул. 280 лет Барнаулу и Павловский тракт. Поэтому с 17 по 24 июля с 22 часов до 05.30 будет закрыто движение трамваев от ул. А. Петрова до ул. Власихинской в оба направления.

Трамваи будут ходить по следующей схеме:

- трамвай №7: «Кордон» - Змеиногорский тр. - пр. Красноармейский - ул. Анатолия - ул. Челюскинцев - пр. Строителей - ул. Советской Армии - ул. А.Петрова - ул. Малахова – ст. «Пивзавод». По той же схеме в обратном направлении.

- трамвай №2: ст. «Поток» - ул. Попова - А. Петрова – пересечение ул. А. Петрова и ул. Малахова. По той же схеме в обратном направлении.

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